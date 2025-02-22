Угода про надання США 50% доходів від видобутих корисних копалин може принести користь. Міністр фінансів США Скотт Бессент сказав, що деяка інформація щодо економічного партнерства між Україною та США була "викривленою або неправдивою". Про це пише 24 Канал з посиланням на Financial Times.

Дивіться також У власності США – вже не 50%, а 100: нова редакція угоди про копалини значно жорсткіша, – ЗМІ

Корисне партнерство між Україною та США

Скотт Бессент сказав, що умова про корисні копалини не передбачає власність Сполучених Штатів на фізичні українські ресурси. Також Україна не матиме додаткових боргів перед США. Обом країнам, за словами Бессента, потрібне таке економічне співробітництво. А тип економічного тиску, що застосовують інші світові гравці, не відповідає ні американським, ні українським інтересам.

Для того, щоб створити більшу цінність у довгостроковій перспективі, США повинні інвестувати разом з народом України, щоб обидві сторони були зацікавлені в отриманні якомога більшої вигоди,

– сказав міністр фінансів США.

Так згідно з умовами кошти від природних ресурсів, інфраструктури та інших активів, будуть йти до фонду, який орієнтований, зокрема, на довгострокову реконструкцію та розвиток України. А США зможуть мати економічні та управлінські права в цих інвестиціях.

Співпраця дозволить об'єднати американський досвід, капітал, високі стандарти та управління для відновлення України в майбутньому. Також партнерство є своєрідним сигналом для Росії, що Сполучені Штати інвестують у вільну та розвинену Україну в довгостроковій перспективі.

До того ж надходження від майбутніх потоків доходів будуть реінвестовані у ключові сектори, спрямовані на розблокування більшої кількості активів, що сприяють зростанню України.

Натомість країни, які не сприяли захисту держави України, не зможуть отримати вигоду від подібних інвестицій.

Нагадаємо, Володимир Зеленський запропонував надати США частку від доходів з видобутку копалин ще під час зустрічі з Трампом у вересні. Він заявляв, що така співпраця є цілком справедливою. Після низки обговорень Україна готова працювати з американськими партнерами щодо корисних копалин, але хоче отримати конкретні гарантії безпеки.