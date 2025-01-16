Впервые в документе введено понятие "совместная флотилия", – Ермак об историческом соглашении с Британией

Киев и Лондон 16 января подписали совместное соглашение на целых сто лет. Партнерство охватит не только оборонную отрасль. Андрей Ермак привел интересные детали документа.

Важно, что это соглашение, как и первое украинское соглашение о гарантиях безопасности, заключили именно с Великобританией. Об этом Андрей Ермак рассказал в эфире телемарафона, передает 24 Канал.

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Что предусматривает соглашение между Украиной и Великобританией

По словам Ермака, 16 января – действительно исторический день. Ведь впервые в истории независимой Украины заключено столетнее соглашение. Документ охватывает все сферы, от усиления обороноспособности Киева до экономических и культурных связей.

Руководитель Офиса Президента объяснил: такое длительное соглашение разобьет российские манипуляции. Ведь вражеская пропаганда очень любит нарративы вроде "Украина скоро исчезнет", "союзники бросят Киев" и тому подобное.

Наши главные партнеры не просто разрушают все эти разговоры и чушь. Они подтверждают это своими договоренностями и обязательствами,

– сказал Ермак.

А еще впервые ввели понятие совместной флотилии. Это сделано, чтобы обезопасить судоходство в Черном и Азовском морях.

Финансовая поддержка Украины в этом году будет рекордная и достигнет 6,6 миллиарда. До 2030 – 2031 годов Киев будет получать не менее трех миллиардов на усиление оборонной способности.

Андрей Ермак подытожил: документ закладывает основы не просто сотрудничества, а союзничества.