Россиянам в Соледаре покоя нет: горячее видео уничтожения врага

Соледар в Донецкой области сегодня – одна из самых горячих точек на фронте. Там постоянно идут ожесточенные бои, ведь оккупанты хотят похвастаться хоть какими-то достижениями.

Однако украинские военные не отступают и защищают украинский город. Более того, дают горячую выволочку оккупантам, пишет 24 Канал.

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Оккупанты действовали по плану, но есть нюанс

Так, защитники показали очередное горячее видео работы по большому количеству личного состава оккупантов. На нем видно, как более 20 человек двигались в сторону украинских позиций. Однако благодаря работе военных те быстро меняли вектор своего движения.

При этом оккупанты пытались скрыться в ближайшем здании, надеясь, что оно убережет их от обстрелов. Но они не знали, что действуют, цитируя их руководство, "по плану".

Немного загоняем. Загоняем как кабанчиков,

– сказал военный.

Бегство не удалось

Дождавшись, пока они "упакуются" в дом, военные перешли ко второму этапу плана – к утилизации. Парой ударов 203 калибра 43 отдельная артиллерийская бригада положила большое количество врагов.

За Днепр, с*ки,

– эмоционально прокомментировал автор видео.

Однако эти удары уничтожили не всех захватчиков. На видео видно, что четверо россиян таки обошли 200-е участие своих товарищей. Однако ненадолго, ведь как только они выдвинули свой нос в попытке убежать – военные Украины нанесли финальный удар.

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Что происходит в Соледаре: коротко