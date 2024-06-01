В Киеве пожар в многоэтажке: из здания уже эвакуируют людей

В Соломенском районе Киева произошло возгорание в многоэтажке. Там уже начали эвакуацию людей.

Возгорание началось в электрощитовой 16-этажного жилого дома. Пожарные уже его локализуют.

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Спасли 2 детей

В жилом доме на улице Виталия Скакуна (ранее Академика Каблукова) произошло возгорание электрощитовой с 1 по 14 этаж.

На месте уже работает 10 единиц техники и 51 специалист личного состава спасателей. Они проводят эвакуацию жителей. Сейчас удалось спасти из здания двух детей и трех взрослых.

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