Результат неясен: у Байдена спрогнозировали развитие событий у Бахмута

Боевые действия вокруг Бахмута между ВСУ и российскими военными продолжатся. В США считают, что результат противостояний пока неясен.

Об этом агентство Reuters сообщает со ссылкой на заявление неназванного высокопоставленного представителя администрации президента США.

Кстати Россияне "сломали зубы" об Бахмут, Пригожин приуныл, – военный ВСУ

В США предупредили о прогрессе врага

Согласно его словам, битвы за контроль над Бахмутом между Украиной и оккупантами будут продолжаться в ближайшем будущем.

Представитель администрации Джо Байдена отметил, что результат сражений спрогнозировать сложно, поскольку "россияне добились постепенного прогресса" на этом направлении.

ВСУ отбросили россиян за пределы Бахмута