Политики США давят на президента Зеленского относительно мобилизации в Украине с 18 лет. Впрочем, глава государства выступает против этого.

Этот вопрос поднимают как республиканцы, так и демократы. Экс-нардеп Сергей Лещенко говорит, что американцы сравнивают ситуацию в Украине с Вьетнамом.

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США выступают за мобилизацию в Украине с 18 лет

Американские политики не понимаю, почему в Украине до сих пор не проводится мобилизация тех, кому от 18 до 25 лет.

Аргумент партнеров такой: когда была война США во Вьетнаме, туда забирали с 19 лет,

– пишет Лещенко.

По словам экснардепа, в Штатах такими заявлениями намекают на то, что одного западного оружия недостаточно для борьбы против России.

Лещенко говорит, что президент Зеленский "не продавился" и продолжает убеждать обе партии США, что нужно предоставлять оружие Украине без смены призывного возраста.