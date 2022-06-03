В США добавили 71 компанию из России и Беларуси в свой экономический "черный список"

Полномасштабное вторжение России на территорию Украины продолжает оказывать негативное влияние как на нее, так и на Беларусь. Так, 71 компания из двух стран пополнила "черный список" США.

Соответствующее решение было принято в Бюро промышленности и безопасности при Министерстве торговли США. Соответственно, с этими 71 компаниями США не могут вести бизнес, если не получат лицензию от правительства.

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Всего в "черном списке" уже 322 компании

Заметим, что этот перечень регулярно пополняется. Сейчас говорится, что в него попали уже 322 компании как из России, так и из Беларуси.

Как отмечают в издании Reuters , в него попали важные для России и Беларуси предприятия. В частности, занимающиеся авиа- и судостроением, а также научно-исследовательские институты из обеих стран.

Достоверно известно, что в "черный список" попали сразу несколько подразделений академии наук страны-агрессорки .

Институт проблем передачи информации имени А. А. Харкевича РАН,

Институт проблем управления имени В. А. Трапезникова и другие.

Речь также о Воронежском акционерном самолетостроительном обществе. Это один из крупнейших заводов в России, который занимается изготовлением как пассажирских, так и грузовых самолетов. Кроме того, в список попал Иркутский авиационный завод . Он с 1934 года, когда он был основан, выпустил почти 7 тысяч самолетов. Речь идет о судне более 20 типов. Кроме того, предприятие занимается выпуском авиалайнеров МС-21, которые в этом году должны были начать использовать.

США и ее международные партнеры делают все возможное, чтобы Россия не имела доступа к технологиям, которые позволят продолжать вести войну. Это подчеркнул Алан Эстеве, заместитель министра торговли США по вопросам промышленности и безопасности. Именно для этого, подчеркнул он, вводятся жесткие ограничения и санкции. В частности, на компании из страны-агрессорки.

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ЕС таки согласовал 6 пакет санкций

Как рассказал журналист "Радио Свобода" Рикард Йозвяк, в Евросоюзе приняли шестой пакет санкций против России . Среди основного в нем – введение частичного эмбарго на нефть из страны-агрессорки. К сожалению, ее продолжат транспортировать через нефтепровод "Дружба".

Кроме того, пакет санкций предусматривает, что:

"Сбербанк" все же отключат от международной платежной системы SWIFT;

в Европе прекратят вещание русские пропагандистские каналы;

против некоторых лиц будут введены персональные санкции.

Официально об утверждении всех этих санкций могут быть уведомлены сегодня, 3 июня.

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