В США готовят закон, который разрешит передать Украине арестованные фонды России

В Соединенных Штатах Америки начали готовить законопроект, касающийся арестованных фондов России. Вероятно, их скоро смогут передать Украине.

Об этом стало известно 18 апреля из материала CNN. Сейчас уже обнародовали детали механизма, позволяющего расплатиться с агрессором.

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Как это будет работать

Законопроект хотят принять, чтобы Украина могла получить компенсацию за российскую агрессию. Для этого нашему государству потребуется всего несколько шагов:

подать в США в суд на Россию за разрушение объектов;

суд признает Россию виновной;

тогда сразу определят размер компенсации, которую на восстановление получит Украина.

Деньги будут брать из всех активов банков, людей и структур, ранее подвергшихся санкционным блокировкам. Следовательно, нашей экономике будет гораздо легче оправиться от всего, что случилось во время войны.

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