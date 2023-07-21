"Отголосок" мятежа Пригожина: в США и Британии раскрыли реальное состояние режима Путина

Западные разведки в один голос заявляют о настоящих настроениях в России, намекая, что последствия мятежа Пригожина могут только усугубиться. Сразу две мощные разведки призывают россиян помочь свергнуть режим Путина.

В Британии заявляют, что после мятежа Пригожина многие россияне "молча ошеломлены", когда в Вашингтоне говорят о "недостатках в системе Путина". Журналист 24 Канала Алексей Печий анализирует все более обостряющееся противостояние башен Кремля.

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Мятеж Пригожина обнаружил "глубокие расколы" среди российской элиты

Представители западных разведок, в частности Британии и США, сделали целый ряд заявлений о реальном положении путинского режима.

19 июля глава Секретной разведывательной службы Великобритании Ричард Мур заявил, что мятеж главаря боевиков "Вагнера" Пригожина обнаружил "глубокие расколы" среди российской элиты, и что соглашение о прекращении мятежа было "унизительным" для российского диктатора.

Ричард Мур заявил, что Путин сейчас находится под давлением. Он сказал, что подозревает, что многие россияне "молча ошеломлены".

Мол, мятеж Пригожина показал, что Путин не полностью контролирует ситуацию в стране. Но, что самое потрясающее, так это то, что Ричард Мур вдруг публично призвал россиян становиться агентами британской разведки.

Мол, все несогласные с путинским режимом могут обратиться к британской разведке и получить защиту, ведь режим Путина слабеет, поэтому нужно ускорить его падение.

Более того, Мур заверил, что таких вот российских шпионов уже более чем достаточно. Такая риторика публично не звучала с самого начала полномасштабной фазы войны.

В США намекнули россиянам, что пора уже покончить с режимом диктатора

Уже после этого 20 июля директор ЦРУ Уильям Бернс выступил на форуме по безопасности в Аспене, штат Колорадо. Там Бернс раскрыл еще больше интересных деталей.

Бернс заявил, что остается оптимистом по поводу украинского контрнаступления. По данным разведки США, Украина сможет продвинуться и отвергнуть Россию.

По словам Бернса, Россия в настоящее время страдает "значительными структурными недостатками". Среди них низкий моральный дух, плохие генеральские качества и беспорядки среди политического и военного руководства.

Итак, Бернс обещает, что ЦРУ будут оказывать всю необходимую помощь Украине, ведь по его словам, все эти недостатки российской армии скрываются за полностью заминированными линиями обороны. Пробив их, ВСУ значительно ускорят наступление.

Глава ЦРУ, как и его коллега из британского МИ-6, также добавил, что мятеж Пригожина "разоблачил некоторые значительные недостатки в системе Путина". И что характерно, Бернс также намекает россиянам, что пора покончить с режимом диктатора.

Путин взял время, чтобы решить, как разделаться с Пригожиным

Итак, две мощные разведки США и Британии откровенно призывают россиян становиться их агентами для свержения режима Путина.

В то же время особое внимание обе разведки уделяют судьбе вагнеровцев и лично их предводителю Пригожину. В британской разведке подтвердили, что в ЧВК "Вагнера" за несколько месяцев ведения войны против Украины погибли до 20 тысяч новобранцев из тюрем.

Отмечается, что в ближайшие дни ЧВК "Вагнера", скорее всего, уволит последних завербованных ею осужденных со службы по контракту.

Разведка добавляет, что для вербовки заключенных Пригожин использовал так называемый "Проект К" и смог завербовать не менее 40 тысяч мужчин.

Там добавляют, что этот проект превратил "Вагнера" в организацию, в прошлом месяце бросившую прямой вызов властям президента Путина. Мол, Пригожин получил власть, которой раньше не было.

Глава ЦРУ Бернс уверяет, что Путин точно будет мстить Пригожину, когда наберется сил. По словам Бернса, Путин просто "старается выиграть время", чтобы определить, как действовать против Пригожина во избежание чрезмерной реакции.

Итак, Пригожину лучше не расслабляться, а готовиться к новой волне мятежа, потому что Путин придет за ним лично.

Кроме того, Бернс говорит о том, что российские "элиты" проявляют тревогу по поводу будущего России и последующих решений Путина, особенно после непродолжительного мятежа ПВК "Вагнера", который застал Кремль врасплох. И ЦРУ сейчас пытаются этими настроениями воспользоваться.

Как Путин пытается укрепить власть

Вместе с тем, Бернс уверяет, что Россия не ведет подготовку к использованию ядерного оружия в Украине. Мол, нет никаких признаков.

Но все же Бернс также призывает не прибегать к иллюзиям о состоянии здоровья диктатора Путина. Он говорит, что несмотря на то, что ходит много слухов о здоровье Путина, но насколько известно ЦРУ – "он слишком здоров".

В то же время, Бернс намекает на то, что диктатор Путин может сейчас пытаться укрепить свою власть с помощью новых угроз и провокаций в войне против Украины.

В частности, Бернс уверен, что выход России из зерновой сделки – это еще и попытка эскалировать войну в Черном море. Глава ЦРУ не исключает, что Россия может готовить операцию под фальшивым флагом, атакуя гражданское судно в Черном море.

Самое отвратительное в этой ситуации – это то, что посол России в США Анатолий Антонов уже уверяет, что якобы Минобороны России не угрожало атаковать гражданские суда, а попытки приписать Кремлю подготовку атак на гражданские суда являются "чистой выдумкой" и клеветой.

Между башнями Кремля началось активное противостояние

Возвращаясь к тезисам Бернса и Ричарда Мура о том, что борьба в башнях Кремля только обостряется, следует упомянуть об аресте Гиркина на два месяца после его выпадов в адрес Путина.

В ГУР заявили, что задержание бывшего главаря боевиков Игоря Гиркина-Стрелкова в России свидетельствует о том, что между башнями Кремля началось активное противостояние.

Такое заявление сделал представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов. По его словам, подобные процессы внутри Кремля раньше происходили в более скрытой форме, но после попытки мятежа Пригожина они "всё больше стали выходить наружу"