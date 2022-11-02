В США разделились в оценках доклада о возможном использовании Россией ядерного оружия, – CNN

Среди мировых государств не существует единого мнения относительно того, способен ли Путин нажать ядерную кнопку или нет. В Соединенных Штатах Америки разные медиа и чиновники по-разному оценивают атомную угрозу Кремля.

Недавно американские СМИ со ссылкой на свои источники в разведке сообщали, что в Кремле могли по-настоящему обсуждать применение тактических ядерных ракет по Украине. Некоторые официальные лица США усомнились в этой информации.

Читайте также Действительно ли Россия решится на ядерный удар: Мусиенко предположил, какие планы у Кремля

У Вашингтона нет доказательств намерения Путина применить ядерную бомбу

Первыми о "заседании" российских властей по ядерному удару написали New York Times. По их словам, в разведке США появился документ, подтверждающий разговор российских чиновников о применении ядерки.

Этот документ до сих пор недоступен для широкого круга людей, однако в другом американском медиа CNN предположили, ссылаясь опять же на свои источники, что на самом деле в этом документе не фактические данные, а разведывательная аналитика. Поэтому никому ничего неизвестно.

Оценка, разработанная Национальным разведывательным советом, не является продуктом высокого доверия и не является необработанными разведывательными данными, а скорее анализом,

– написали в CNN.

Некоторые чиновники считают, что СМИ могли вырвать из контекста определенную информацию. А достоверных данных о том, что Россия готовится применить ядерное оружие, нет.

Путин может нажать на кнопку, потому что терпит поражение на фронте

Также в CNN отметили, что были среди чиновников и те, кто с беспокойством отреагировал на эту новость. Некоторые официальные представители США не отрицают, что Путин может применить ядерный арсенал, потому что проигрывает войну. Также "оправданием" для него сделать это будет атака ВСУ на незаконно аннексированные территории Херсонской, Запорожской, Луганской и Донецкой областей.

Это разочарование (по причине поражения – 24 канал) может перерасти в отчаяние, опасаются некоторые чиновники. Есть также вопрос о том, означает ли самопровозглашенная Россией аннексия восточной Украины в начале этого года то, что Россия готова принять более экстремальные меры для защиты этой территории,

– пишут в СМИ.

Напомним, недавно в России назвали условия применения ядерки. Пока США думают, нажмет ли Путин на кнопку и о том, правдивая ли информация распространяется в СМИ, – в Кремле прямо заявляют, что готовы запустить ядерную ракету. Поэтому на всякий случай следует знать, что нужно делать при ядерном ударе.



Как выжить во время ядерного удара / Советы 24 канала

Достойно внимания – Белый дом отреагировал на информацию о возможном применении Россией ядерки: смотрите видео