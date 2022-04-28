В США отреагировали на решение России перекрыть газ потребителям в Европе

Россия решила перекрыть газ так называемым "недружественным странам" Европы, отказывающимся платить за него в рублях. В США заявили, что Россия превращает энергоресурсы в оружие.

Россия пытается заставить поддержать свою жестокую войну

Газовый шантаж России прокомментировало посольство США в Украине. Там заявили, что, перекрывая газ, Россия пытается "заставить поддержать свою жестокую войну".

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В американском посольстве подчеркнули, что Россия превращает свои энергоресурсы в оружие.

Кремль снова пытается заставить поддержать свою жестокую войну, на этот раз, перекрывая газ потребителям в ЕС. Такие действия превращают энергоресурсы в оружие. Сейчас, как никогда, мы должны оставаться едиными и стоять с Украиной,

– говорится в сообщении посольства.

"Газпром" нарушил газовые контракты

Государственный секретарь США Энтони Блинкен также высказался по поводу газового шантажа России. Он отметил, что "Газпром" нарушил газовые контракты с Болгарией и Польшей.

По его словам, это один из примеров использования Россией энергоресурсов в качестве оружия. Блинкен подчеркнул, что Россия – ненадежный поставщик энергоресурсов.

Одностороннее нарушение "Газпромом" газовых контрактов с Болгарией и Польшей – еще один пример использования Россией энергии как оружия, что демонстрирует ненадежность России как поставщика энергоресурсов. США твердо поддерживают наших союзников и работают над диверсификацией их источников энергии.

– написал госсекретарь в твиттере.

Россия перекрывает газ потребителям в Европе

В конце марта Владимир Путин заявил, что так называемые "недружественные страны" должны с 1 апреля платить за газ рублями.

В Евросоюзе отреагировали на требования России категорическим отказом, хотя 10 европейских компаний уже открыли счета в "Газпромбанке". Четыре из них заплатили за газ рублями.

В течение 26-27 апреля Россия прекратила поставки газа в первые страны ЕС. Сначала в Польшу, после чего – Болгарию. В Еврокомиссии назвали газовым шантажом действия "Газпрома".

Заметим, что платить в рублях отказался и Азербайджан и Финляндия . В Италии сообщили, что готовы отказаться платить в рублях.

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