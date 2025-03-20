"Яичный кризис" в США из-за Байдена: в Белом доме снова обвинили бывшую администрацию

В Белом доме считают, что подорожание яиц в США произошло из-за того, что администрация Джо Байдена убила несколько миллионов кур. Это произошло на фоне обещаний Дональда Трампа покончить с "яичным кризисом".

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на сообщение пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Левитт в Х.

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Дефицит яиц в США возник из-за убийства кур

Как отмечает Кэролайн Левитт, перед инаугурацией Дональда Трампа в США забили почти 8 миллионов цыплят по приказу администрации тогдашнего президента Джо Байдена. В Белом доме считают, что именно это привело к дефициту поставок и повышению цен на яйца.

Яичный кризис – это кризис Байдена, но президент Трамп и министр по сельскому хозяйству Роллинз исправят это,

– написала пресс-секретарь администрации президента США.

Напомним, в предвыборной кампании Дональд Трамп обещал снизить цены на продукты питания и, в частности, на куриные яйца. Однако пока что новоизбранному президенту не удавалось выполнить обещание, после его инаугурации цены на яйца неуклонно росли.

Соединенные Штаты были вынуждены обратиться к европейским странам, чтобы они предоставили яйца и помогли восполнить дефицит. Партнеры отказали администрации Трампа из-за того, что у них есть только такое количество яиц, которое нужно для собственных нужд.

Заметим! Проблемы с поставками яиц в США осложняются требованиями к мытью яиц, что не является привычным в Европе, а также торговым конфликтом между США и ЕС.

Команда Дональда Трампа все же бездоказательно обвиняет Джо Байдена в проблемах с поставками яиц и в "курином геноциде".