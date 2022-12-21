В США подтвердили предоставление Украине ПВО Patriot

Президент США Джо Байден 14 декабря пригласил Владимира Зеленского навестить Вашингтон, чтобы подчеркнуть преданность его страны Украине. Также в Штатах объявили о предоставлении нового пакета помощи Украине, который будет включать, в частности, ПВО Patriot.

Известно, что президент Украины прибудет в Штаты сегодня, 21 декабря. В ходе своего визита в Вашингтон Владимир Зеленский также выступит на совместном заседании Конгресса.

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В Белом доме также сообщили, что Джо Байден объявит о значительном новом пакете помощи в области безопасности. Он направлен на то, чтобы помочь Украине оградиться от российской агрессии.

Триста дней назад Россия начала жестокий штурм Украины. В ответ президент Байден сплотил мир, чтобы поддержать народ Украины, защищающий свой суверенитет и территориальную целостность,

– сообщила в заявлении пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

Что будет входить в новый пакет помощи от США

Это будет первый визит Владимира Зеленского в США с начала полномасштабной войны России против Украины.

В Белом доме заявили, что новый пакет помощи Украине в сфере безопасности будет достигать почти 2 миллиардов долларов. Он будет содержать, в частности:

батарею ракет Patriot,

NASAMS,

HAWK,

Stinger,

оборудование для борьбы с БПЛА.

Отметим, что также Штаты заявили о намерении не только предоставить батарею ракет Patriot, которая станет "критически важным активом для защиты украинского народа от варварских нападений России на критическую инфраструктуру", но и научить украинских военных управлять ею в третьей стране.

Помимо вооружения в Белом доме планируется вместе с Конгрессом отметить работу над принятием значительного пакета дополнительного финансирования для Украины на 2023 год. В общей сложности ожидают двухпартийного пакета более чем на 40 миллиардов долларов.

Что еще могут обсудить президенты

В Белом доме также отметили, что во время встречи президенты США и Украины смогут провести углубленную стратегическую дискуссию о предстоящем пути на поле боя. Также они обсудят:

возможности и учения, которые США и союзники будут продолжать предоставлять Украине,

санкции и экспортный контроль, введенные Штатами против России,

помощь в экономическом и энергетическом секторах,

гуманитарную помощь Украине.

Президент Байден продолжит объединять мир, поскольку мы работаем над сохранением прекрасного единства, которое мы продемонстрировали в течение 2022 года. И, как я уже сказал, он усилит фундаментальное послание во время этой поездки непосредственно президенту Зеленскому, украинскому народу, американскому народу и миру публично, что Соединенные Штаты будут поддерживать Украину столько, сколько потребуется, и что при этом эта поддержка будет оставаться широкой, глубокой и двухпартийной,

– отметили в США.