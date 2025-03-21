Как Трамп отпугивает инвестиции в США
- Основной вызов для инвесторов – неопределенность, которая сдерживает инвестиции.
- Неопределенность, связанная с Дональдом Трампом, приводит к задержкам в инвестициях в США, что может подтолкнуть экономику США к рецессии.
- Существуют риски стагфляции и обвала рынков, подобные 2008 году.
Что является самым большим вызовом инвестора? Может, коррупция? Может, риски? На самом деле нет.
Причина, по которой другие проблемы уже не важны
Самым большим вызовом для инвестиций является неопределенность. В условиях большой неопределенности инвестор не может ни посчитать риски, ни учесть коррупцию. Не такими важными становятся тысячи других проблем. Об этом заявил Сергей Фурса, информирует 24 Канал.
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Деньги приходят даже в страны, которыми правят людоеды. Просто инвесторам надо четко понимать, какое меню.
Поэтому в Украину не заходят инвестиции во время войны. Потому что война – это максимум неопределенности. Инвертируются деньги, которые уже есть в стране и которые не могут отсюда выбраться, и, конечно, деньги организаций вроде ЕБРР.
Основной риск для США
Но говорится не об Украине. Речь идет о США и мире. Где вроде как временно выдохнули и перестали бояться рецессии, тем более ФРС сказал, что риски этой рецессии выросли, но еще не настолько, чтобы прыгать с крыши небоскреба.
Какие основные риски Дональда Трампа? Торговые войны? Провоцируемая ими инфляция? Дружба с Владимиром Путиным? Илон Маск и его увольнения направо и налево? Или снова Маск, чье поведение может привести к банкротству "Теслы" и падению рынков?
Это хаос, который сейчас значительно больше, чем во время его первой администрации. Тогда президента Трампа окружали профессионалы, которые хоть и не задерживались на посту долго, но они сдерживали его порывы. Сейчас вокруг Трампа лоялисты, которые усиливают хаос в своем желании продемонстрировать любовь к самому выдающемуся лидеру современности и лучшему президенту США.
К чему это приводит? К неопределенности. А неопределенность сдерживает инвесторов. Они не знают, с каким настроением и идеями завтра может проснуться Трамп. Эта неопределенность опаснее, чем все торговые войны вместе взятые.
К чему приводит неопределенность? К тому, что люди сдерживают, откладывают инвестиции. Сделки по слиянию и поглощению откладываются. Фирмы не выходят с размещением акций. Решения ставятся на паузу. Это уже прямо влияет на рост экономики. Начинается круг "негативные ожидания – действия – еще более негативные ожидания". И хвост начинает вилять собакой.
К чему это все может привести? На самом деле все вместе может толкнуть экономику США к рецессии, причем в виде стагфляции, а фондовые рынки – к обвалу.
Конечно, может, это не значит, что обязательно толкнет. Но риски такого развития событий растут сногсшибательно. А мир уже успел забыть, как это. Выросло целое поколение, для которого 2008 год – это что-то из сказок родителей.
Интересно, что 2008 год для многих был сюрпризом. Экономика тогда столкнулась с айсбергом, когда под водой было то, что никто не видел, но что и пробило борт. А сейчас ситуация обратная. Корабль тупо несется на огромную скалу. Капитан ее видит, но говорит, что так и надо. Проблема в том, что если кризис произойдет и из него надо будет искать выход, то управлять процессом снова будет тот же капитан. Управлять так, как он умеет...
Но ведь это лишь риски. Только предположения. И, может, пронесет.
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