Заседание кабинета министров США начали со слов "Слава Богу за президента Трампа"

Дональд Трамп уже несколько месяцев занимает пост президента США. В сети показали видео начала одного из заседаний кабинета министров.

В США заседание должностных лиц началось со специфической молитвы. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на трансляцию заседания.

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"Слава богу за президента Трампа"

Заседание кабинета министров Соединенных Штатов Америки началось со специфической молитвы. В ней прозвучали слова: "Слава Богу за президента Трампа".

Этот момент попал в эфир одного из каналов США. Можно услышать, как, среди прочего, во время молитвы благодарят за то, что именно Дональд Трамп стал президентом государства.

Молитва на заседании кабинета министров США: смотрите видео

Интересно, что на заседании присутствовал также Илон Маск. ЭТО, в свою очередь, является нарушением протокола, он ведь не является министром.

Дональд Трамп известен своими противоречивыми заявлениями. В частности, он заявил, что Евросоюз был создан "для того, чтобы грабить США". В рамках этого президент США Дональд Трамп объявил о намерении ввести 25% пошлины на товары из Европейского Союза.