Фабрика сравнялась с землей, соседнее здание сдвинулось вперед: в США раздался мощный взрыв

На шоколадной фабрике в Пенсильвании (США) в пятницу, 24 марта, произошел мощный взрыв. В результате взрыва несколько погибших и пропавших без вести.

Местные власти сообщили, что два человека погибли и по меньшей мере девять числятся пропавшими без вести после взрыва. Еще от шести до восьми человек обратились за медицинской помощью.

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Известно о двух погибших

Взрыв произошел на фабрике RM Palmer Company в Западном Рединге, что в 63 милях к северо-западу от Филадельфии.

После взрыва на место происшествия было отправлено шесть машин скорой помощи, в том числе машину для работы с жертвами.

Видео мощного взрыва в Пенсильвании

Джессика Белзер, пресс-секретарь больницы Рединга, сообщила, что восемь человек были доставлены в больницу. Один пострадавший был переведен, еще двое находятся в удовлетворительном состоянии, а остальные отпустили домой.

Причина взрыва была неясна. Компания не сразу ответила на запрос о комментариях.

Взрыв произошел в 16:57. На фотографиях и видео, размещенных в социальных сетях, видно, что по прибытии пожарных здание охватило огромное пламя и поднялся столб дыма.

Мощный взрыв в Западном Рединге / Фото Рене Ривера

Мэр Западного Рединга Саманта Кааг сообщила журналистам, что фабрика была "почти уравнена с землей". По ее словам, взрыв был настолько мощным, что отодвинул соседнее здание в несколько футов вперед.

"Там не так много, чтобы можно было спасти", – сказала она.

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