Фабрика сравнялась с землей, соседнее здание сдвинулось вперед: в США раздался мощный взрыв
Источник:NBC News
На шоколадной фабрике в Пенсильвании (США) в пятницу, 24 марта, произошел мощный взрыв. В результате взрыва несколько погибших и пропавших без вести.
Местные власти сообщили, что два человека погибли и по меньшей мере девять числятся пропавшими без вести после взрыва. Еще от шести до восьми человек обратились за медицинской помощью.
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Известно о двух погибших
Взрыв произошел на фабрике RM Palmer Company в Западном Рединге, что в 63 милях к северо-западу от Филадельфии.
После взрыва на место происшествия было отправлено шесть машин скорой помощи, в том числе машину для работы с жертвами.
Видео мощного взрыва в Пенсильвании
Джессика Белзер, пресс-секретарь больницы Рединга, сообщила, что восемь человек были доставлены в больницу. Один пострадавший был переведен, еще двое находятся в удовлетворительном состоянии, а остальные отпустили домой.
Причина взрыва была неясна. Компания не сразу ответила на запрос о комментариях.
Взрыв произошел в 16:57. На фотографиях и видео, размещенных в социальных сетях, видно, что по прибытии пожарных здание охватило огромное пламя и поднялся столб дыма.
Мощный взрыв в Западном Рединге / Фото Рене Ривера
Мэр Западного Рединга Саманта Кааг сообщила журналистам, что фабрика была "почти уравнена с землей". По ее словам, взрыв был настолько мощным, что отодвинул соседнее здание в несколько футов вперед.
"Там не так много, чтобы можно было спасти", – сказала она.
В США прогремел взрыв на газовом заводе
- В прошлом году в США произошел масштабный взрыв на заводе газовом заводе OneOk. Предприятие находится в городе Медфорд.
- Тогда полиция эвакуировала всех жителей в радиусе более трех километров от завода.
- Также следует добавить, что в США во время авиашоу столкнулись 2 военных самолета. Оба упали на землю и загорелись, в результате чего начался большой пожар.
- Авиакатастрофа произошла в Далласе. Boeing B-17 Flying Fortress и Bell P-63 Kingcobra столкнулись во время памятного шоу ВВС США "Крылья над Далласом".