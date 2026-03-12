В США загадочно исчез генерал, руководивший секретными программами Пентагона, связанными с НЛО

Высокопоставленный генерал-майор Военно-воздушных сил США в отставке Уильям Нил Маккасленд, который руководил лабораторией на базе Райт-Паттерсон, пропал без вести. Этот объект связан с историями об НЛО.

ФБР уже присоединилось к поискам 68-летнего офицера. Об этом сообщает CNN.

Что известно об исчезновении генерала Маккасленда?

CNN пишет, что в штате Нью-Мексико уже почти две недели продолжаются поиски пропавшего генерал-майора в отставке Уильяма Нила Маккасленда, чья карьера была связана с передовыми космическими программами и темами НЛО.

Офицер исчез при обстоятельствах, которые называют "кризисом национальной безопасности", в пятницу, 27 февраля. Ориентировочно в 11:00 он вышел из своего дома, вероятно, на прогулку, после чего больше не вышел на связь с близкими.

Отмечается, что мужчина оставил дома мобильный телефон и часы, что является нехарактерным для него. Уже на следующий день объявили "Silver Alert", режим розыска пожилых людей с медицинскими проблемами.

Его жена Сьюзен Уилкерсон отмечала, что о деменции речь не идет, однако есть "определенный медицинский риск". Но, несмотря на масштабную поисковую операцию с привлечением вертолетов и собак, ни одной зацепки не обнаружили.

К поискам, в частности, присоединились ФБР и специалисты авиабазы Киртленд, поскольку, как отмечает CNN, Маккасленд был не обычным пенсионером и бывшим военным, а одним из самых опытных офицеров Воздушных сил США.

За годы своей службы он занимал ряд должностей с доступом к чувствительной информации. В частности, командовал авиабазой Райт-Паттерсон, которая давно фигурирует в популярных теориях о возможных исследованиях обломков, связанных с НЛО.

Согласно обнародованной информации, после завершения своей карьеры он сотрудничал с компанией Тома Делонга "To The Stars". Известно, что она специализируется на изучении неидентифицированных аномальных явлений.

Почему его исчезновение считают угрозой?

Журналист-расследователь Росс Култхарт назвал исчезновение американского генерала "кризисом национальной безопасности", поскольку бывший военный, по его словам, "носит в своей голове самые чувствительные тайны США".

CNN отмечает, что ситуация приобрела еще больший резонанс из-за того, что исчезновение офицера произошло всего через несколько дней после заявления президента Дональда Трампа о намерении рассекретить архивы, связанные с НЛО.

Жена пропавшего призвала не распространять предположения о "похищении инопланетянами" или тайных операциях. Официальная версия гласит об исчезновении без признаков преступления, но ФБР рассматривает все возможные сценарии.

Что этому предшествовало?