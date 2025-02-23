Об этом 24 Каналу рассказала политолог-американистка Александра Филиппенко, отметив, что в американских СМИ обсуждается, как Вашингтон "проспал" военные учения, которые проводит Китай вблизи Австралии. Также США возобновляют работу крупнейшей в Тихом океане авиабазы Норт-Филд. Она может быть использована во время вероятного конфликта с Китаем.

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Используют стратегию "затопленного пространства"

Филиппенко отметила, что противостояние с Китаем – один из краеугольных камней политики Дональда Трампа.

В информационном пространстве США, по ее словам, активно обсуждаются военные учения Китая в юго-западной части Тихого океана – в Тасмановом море. Оно омывает западную часть Новой Зеландии и юго-восток Австралии, которая является ближайшим военным союзником Соединенных Штатов в Азиатско-тихоокеанском регионе.

Обратите внимание! Военные корабли ВМС Народно-освободительной армии Китая начали учения в Тасмановом море, омывающем берега Австралии и Новой Зеландии. В то же время австралийские военные следят за китайскими кораблями, которые были замечены на расстоянии 280 километров от Сиднея.

Американские СМИ очень волнует, что Китай проводит учения рядом с Австралией, не предупредил об этом. Есть мнение, что США попали в свою ловушку, ведь сейчас действуют, согласно стратегии "затопленного пространства" Стива Бэннона – "серого кардинала" и старшего советника Трампа во время его первой президентской каденции.

Суть стратегии заключается в том, чтобы все время вбрасывать в информационное пространство новые месседжи, заявления, анонсы для того, чтобы занимать доминантное положение в СМИ и постоянно привлекать бесконечный поток информации. Это мешает критикам, журналистам сосредотачиваться на одном вопросе.

Где уже Гренландия, что там с Канадой? Это все уже давно забыли. Так же США действуют и в отношении Украины, забрасывая тему новой информацией,

– объяснила политолог.

Сейчас СМИ пишут, по ее словам, что США стали жертвой этой стратегии, потому что пока они забрасывают информацию об Украине, в то же время Китай тихо и спокойно проводит военные учения рядом с Австралией. Ранее Пекин всегда предупреждал об их проведении, но в этот раз якобы не сообщил.

Главная задача Трампа, которую можно разглядеть сквозь бешеный поток информации, как можно быстрее заключить сделку.

Он действительно любит, когда все происходит очень быстро. Поэтому и хочет оперативно подписать соглашение,

– подчеркнула Александра Филиппенко.

Отсюда, по словам политолога, это безумное затопление информационного пространства всевозможными невероятными заявлениями.

Напомним, что администрация Трампа обратилась к Украине с просьбой отозвать ежегодную резолюцию ООН, которая осуждает войну России. США 21 февраля предложили смягченную, пророссийскую версию документа. Из резолюции были убраны главные тезисы об осуждении России за начало войны и военные преступления. Согласно обновленному документу, с Кремля могла бы быть снята ответственность за нападение на Украину. Однако Зеленский отказался отозвать украинскую версию резолюции.