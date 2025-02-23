Про це 24 Каналу розповіла політолог-американістка Олександра Філіппенко, зазначивши, що в американських ЗМІ обговорюється, як Вашингтон "проспав" військові навчання, які проводить Китай поблизу Австралії. Також США відновлюють роботу найбільшої у Тихому океані авіабази Норт-Філд. Вона може бути використана під час імовірного конфлікту з Китаєм.

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Використовують стратегію "затопленого простору"

Філіппенко зауважила, що протистояння з Китаєм – один з наріжних каменів політики Дональда Трампа.

В інформаційному просторі США, за її словами, активно обговорюються військові навчання Китаю у південно-західній частині Тихого океану – в Тасмановому морі. Воно омиває західну частину Нової Зеландії та південний схід Австралії, яка є найближчим військовим союзником Сполучених Штатів в Азійсько-тихоокеанському регіоні.

Зверніть увагу! Військові кораблі ВМС Народно-визвольної армії Китаю розпочали навчання в Тасмановому морі, що омиває береги Австралії та Нової Зеландії. Водночас австралійські військові стежать за китайськими кораблями, що були помічені на відстані 280 кілометрів від Сіднея.

Американські ЗМІ дуже хвилює, що Китай проводить навчання поруч з Австралією, не попередив про це. Є думка, що США потрапили у свою пастку, адже зараз діють відповідно до стратегії "затопленого простору" Стіва Беннона – "сірого кардиналу" і старшого радника Трампа за часів його першої президентської каденції.

Ця стратегія полягає в тому, щоб увесь час вкидати в інформаційний простір нові меседжі, заяви, анонси для того, щоб посідати домінантне положення у ЗМІ і постійно залучати нескінченний потік інформації. Це заважає критикам, журналістам зосереджуватись на одному питанні.

Де вже Гренландія, що там з Канадою? Це все вже давно забули. Так само США діють і щодо України, закидуючи тему новою інформацією,

– пояснила політолог.

Зараз ЗМІ пишуть, за її словами, що США стали жертвою цієї стратегії, тому що поки вони закидують інформацію про Україну, у той самий час Китай тихо і спокійно проводить військові навчання поруч з Австралією. Раніше Пекін завжди попереджав про їхнє проведення, але цього разу нібито не повідомив.

Головне завдання Трампа, яке можна розгледіти повз шалений потік інформації, якнайшвидше укласти угоду.

Він дійсно любить, коли все відбувається дуже швидко. Тому і хоче оперативно підписати угоду,

– підкреслила Олександра Філіппенко.

Звідси, за словами політолога, це шалене затоплення інформаційного простору всілякими неймовірними заявами.

Нагадаємо, що адміністрація Трампа звернулась до України з проханням відкликати щорічну резолюцію ООН, яка засуджує війну Росії. США 21 лютого запропонували пом'якшену, проросійську версію документа. З резолюції були прибрані головні тези про засудження Росії за початок війни та воєнні злочини. Відповідно до оновленого документа, з Кремля могла б бути знята відповідальність за напад на Україну. Однак Зеленський відмовився відкликати українську версію резолюції.