У Тейшейры может быть ценная для врагов информация: его просят оставить за решеткой
Источник:Reuters
Военно-воздушные силы США отстранили от исполнения обязанностей двух командиров подразделения Нацгвардии. Там служил обвиняемый в утечке секретной информации Пентагона 21-летний Джек Тейшейра.
Спикер ВВС США сообщил, что они отстранили от исполнения обязанностей командующего операцией и командира отряда 102-го разведывательного крыла, где служил Тейшейра. ВВС не назвали командиров поименно.
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Командиров, где служил Тейшейра, лишили доступа к секретным данным
"Это означает, что как оперативный командир эскадрильи Нацгвардии штата, так и действующий административный командир федеральных приказов отстранены от исполнения обязанностей до завершения расследования, которое проводит Генеральный инспектор ВВС США", – сказал спикер ВВС.
Он добавил, что департамент ВВС временно лишил этих лиц доступа к засекреченным системам и информации.
The New York Times и AP информируют, что адвокаты Департамента юстиции в судебных документах заявили, что Тейшейра неоднократно пытался препятствовать федеральным следователям и имеет "тревожную" историю расистских и насильственных высказываний.
По словам адвокатов, военный может обладать информацией, которая стала бы "очень ценной для враждебных государств", и иметь доступ к секретным данным. Они требуют, чтобы он оставался под стражей, потому что есть "серьезный риск побега".
Прокуроры подвергают сомнению психическое состояние Тейшейры. В частности, в 2018 году он был отстранен от обучения в школе за "тревожные реплики об использовании коктейлей Молотова и другого оружия".
По словам прокуроров, он искал в интернете информацию о массовых расстрелах.
Также прокуроры утверждают, что военный пытался уничтожить доказательства по делу. В четверг, 27 апреля, Тейшейра должен явиться на слушания по его содержанию под стражей.
Что известно о задержании Тейшейры
- В начале апреля 2023 года стало известно о большой утечке секретных данных Пентагона. Это дело называют самым серьезным нарушением безопасности США с момента появления на сайте WikiLeaks в 2010 году.
- В слитых данных среди прочего говорится и о войне в Украине. В частности, о контрнаступлении ВСУ и военной помощи. В Украине утечку данных связывают с Россией и заявляют, что "слив" информации играет только на руку Кремля.
- В то же время в Украине и США уверяют, что значительная часть данных – ложная.
- 21-летний Тейшейра был арестован ФБР 13 апреля в своем доме в штате Массачусетс и обвинен в нарушении закона о шпионаже.
- Прокуроры утверждают, что он слил секретные документы группе геймеров через приложение для обмена сообщениями Discord.
- По словам юристов, Тейшейре могут быть предъявлены новые обвинения после того, как будут представлены дополнительные доказательства. Обвинительный приговор по закону о шпионаже предусматривает до 10 лет заключения в федеральной тюрьме.