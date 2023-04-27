У Тейшейры может быть ценная для врагов информация: его просят оставить за решеткой

Военно-воздушные силы США отстранили от исполнения обязанностей двух командиров подразделения Нацгвардии. Там служил обвиняемый в утечке секретной информации Пентагона 21-летний Джек Тейшейра.

Спикер ВВС США сообщил, что они отстранили от исполнения обязанностей командующего операцией и командира отряда 102-го разведывательного крыла, где служил Тейшейра. ВВС не назвали командиров поименно.

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Командиров, где служил Тейшейра, лишили доступа к секретным данным

"Это означает, что как оперативный командир эскадрильи Нацгвардии штата, так и действующий административный командир федеральных приказов отстранены от исполнения обязанностей до завершения расследования, которое проводит Генеральный инспектор ВВС США", – сказал спикер ВВС.

Он добавил, что департамент ВВС временно лишил этих лиц доступа к засекреченным системам и информации.

The New York Times и AP информируют, что адвокаты Департамента юстиции в судебных документах заявили, что Тейшейра неоднократно пытался препятствовать федеральным следователям и имеет "тревожную" историю расистских и насильственных высказываний.

По словам адвокатов, военный может обладать информацией, которая стала бы "очень ценной для враждебных государств", и иметь доступ к секретным данным. Они требуют, чтобы он оставался под стражей, потому что есть "серьезный риск побега".

Прокуроры подвергают сомнению психическое состояние Тейшейры. В частности, в 2018 году он был отстранен от обучения в школе за "тревожные реплики об использовании коктейлей Молотова и другого оружия".

По словам прокуроров, он искал в интернете информацию о массовых расстрелах.

Также прокуроры утверждают, что военный пытался уничтожить доказательства по делу. В четверг, 27 апреля, Тейшейра должен явиться на слушания по его содержанию под стражей.

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