В США планируется новая волна протестов: может ли это стать крахом для политики Трампа

Протесты против миграционной политики Дональда Трампа продолжаются во многих городах США. Демократы уже подали в суд на действия президента – и предварительно выиграли дело. Между тем возмущение только усиливается и охватывает новые регионы.

Политолог-американист Александра Филипенко в эфире 24 Канала рассказала, что к протестам уже присоединились десятки городов, а многие другие готовятся выйти на акции на выходных. Протесты проходят в Лос-Анджелесе, Сиэтле (штат Вашингтон), Нью-Йорке, Атланте, Бостоне, а также в традиционно консервативных штатах – Северной Каролине (город Шарлотт), Техасе (Остин и Даллас), Кентукки (Луисвилл).

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Как американцы относятся к действиям Трампа

По ее словам, суд временно запретил размещение Национальной гвардии в Лос-Анджелесе по иску демократов. Гвардейцы должны вернуться под контроль губернатора Гэвина Ньюсома. Впрочем, решение еще не окончательное – возможны апелляции, и дело вполне может дойти до Верховного суда.

Во многих городах ожидаются новые акции, но они остаются локальными. Это единичные выступления, которые, безусловно, влияют на информационное пространство и общественные обсуждения, однако пока не имеют решающего влияния на администрацию Дональда Трампа,

– отметила Филипенко.

Дональд Трамп демонстрирует уверенность в своих действиях и считает, что американцы его поддерживают. Этого убеждения добавляют и результаты опроса, проведенного еще до введения Национальной гвардии.

Опрос проводился уже после того, как президент активно привлек иммиграционную службу ICE к жестким задержаниям нелегалов. По его словам, некоторые из них уже были отправлены в тюрьмы в Сальвадоре.

Согласно результатам того опроса, 54% американцев поддерживают действия Трампа в сфере иммиграционной политики. То есть большинство считает, что нелегальных иммигрантов нужно задерживать и депортировать из США. Поэтому неудивительно, что Трамп так решительно внедряет свою политику – он убежден, что имеет поддержку общества.

Более того, 10 июня, уже после введения Национальной гвардии и морской пехоты и в разгар протестов, был проведен еще один опрос компаниями YouGov и The Economist. По его результатам, 45% американцев осуждают протесты против иммиграционной службы, 36% – поддерживают их, а 19% не определились. То есть абсолютного большинства нет, но среди тех, кто имеет четкую позицию, преобладают противники протестов.

Она отметила, что самое важное – это то, что большинство американцев поддерживают идею депортации нелегальных иммигрантов. Именно такая позиция сегодня является выигрышной для Дональда Трампа.