Об Украине, Китае и Ближнем Востоке: в сеть слили новые секретные документы из США, – NYT

В пятницу, 7 апреля, в соцсетях появилась новая партия секретных документов. В них подробно описываются секреты американской национальной безопасности от Украины до Ближнего Востока и Китая.

Такие события вызвали беспокойство в Пентагоне. Аналитики считают, что в результате утечки было получено более 100 документов.

Смотрите также "Утечка" данных об украинском контрнаступлении: СМИ рассказали, кто за этим стоит

Вредит ли это Украине

Издание отмечает, что слив конфиденциальных бумаг может нанести огромный ущерб национальной безопасности США.

Высокопоставленный чиновник американской разведки назвал утечку "кошмаром для "пяти глаз". Речь идет о Соединенных Штатах, Великобритании, Австралии, Новой Зеландии и Канаде – эти страны широко делятся своими разведданными.

Последние документы нашли в соцсетях, спустя день после того, как высокопоставленные чиновники администрации Байдена заявили, что они расследуют потенциальную утечку секретных украинских военных планов.

Мик Малрой, бывший высокопоставленный чиновник Пентагона, заявил, что утечка секретных документов является "значительной брешью в безопасности", которая может помешать украинскому военному планированию.

Поскольку в утечке были изображения документов, похоже, что это была умышленная утечка, осуществленная кем-то, кто хотел нанести ущерб усилиям Украины, США и НАТО,

– сказал он.

Но утечка документов, похоже, выходит далеко за пределы секретных материалов по военным планам Украины. Аналитики безопасности говорят, что документы также включают в себя конфиденциальную информацию о Китае, Индийско-Тихоокеанском театре военных действий, Ближнем Востоке и терроризме.

Что следует знать о сливе документов о контрнаступлении ВСУ