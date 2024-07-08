Мощный велопробег по США в поддержку ВСУ: чего удалось достичь такой акцией

В США состоялся велопробег на 6 тысяч километров для поддержки Вооруженных Сил Украины. Украинская диаспора за 92 дня преодолела этот путь, рассказывая всем желающим о своей миссии и событиях в нашем государстве.

Директор NGO Svitanok.DC Маричка Глитень рассказала 24 Каналу, что велосипедисты ехали от Лос-Анджелеса до Нью-Йорка, чтобы собрать средства на поддержку ВСУ. Кроме волонтерства их миссия была также культурной. Они нашли много новых украинских сообществ, чтобы поддерживать с ними связи в будущем.

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Мирные акции в США

По словам Марички Глитень, этот велопробег позволит объединить больше украинских диаспор и в дальнейшем делать масштабные акции для поддержки Сил обороны, чтобы привлекать внимание американцев к украинским вопросам.

Эта миссия является и просветительской, и благотворительной. Это мощный поступок,

– сказала она.

Директор NGO Svitanok.DC отметила, что финансовую цель велопробега не удалось выполнить до конца, однако это событие это хороший пример для всей украинской диаспоры.

В Вашингтоне 9 – 11 июля состоится саммит НАТО. Маричка Глитень отметила, что украинцам в США важно организовывать такие акции, чтобы показывать американцам, что Украина понимает, за что она ведет борьбу и какие у нас приоритеты.

Безопасны ли мирные акции в США

Глитень отметила, что за мирные акции в США украинцев депортировать не могут. Она подчеркнула, что такие предположения могут быть частью российского ИПСО.

Наши организаторы акций, на которых собирается большое количество людей, накануне предупреждают полицию США. Люди, которые туда приходят абсолютно защищены. Нас часто сопровождает и охраняет полиция. Например, от потенциального нападения россиян,

– высказалась директор NGO Svitanok.DC.

Она призвала не бояться приходить на акции, ведь каждый человек будет в безопасности.