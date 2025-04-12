Упал на железнодорожные пути: в США разбился самолет, есть погибшие, еще 1 человек ранен

Во Флориде в пятницу, 11 апреля, небольшой самолет упал на железнодорожные пути. В результате этого погибли 3 человека, еще один получил ранения.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на CBS News.

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В США упал самолет

Известно, что самолет упал между штатом Флорида и регионом Новая Англия.

По данным Федерального управления гражданской авиации США, около 10:20 утра самолет Cessna 310 с тремя пассажирами на борту вылетел из аэропорта Бока-Ратон и направлялся в международный аэропорт Таллахасси, однако впоследствии он упал.

Все трое людей, которые находились на борту, погибли в авиакатастрофе. Еще одного человека, который находился неподалеку, госпитализировали. Ее жизни пока ничего не угрожает.

Сейчас продолжается расследование обстоятельств катастрофы.

Мэр Бока-Ратона Скотт Сингер выразил скорбь по поводу гибели людей.

"Сегодня наши сердца полны боли из-за этой трагической гибели людей. Наши мысли и молитвы обращены к семьям погибших и всех пострадавших", – сказал он.

Напомним, недавно авиакатастрофа с вертолетом произошла и в Нью-Йорке. Вертолет упал в реку Гудзон. На борту находилось шесть человек. Указывается, что все погибли.