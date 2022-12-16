Сенат США утвердил рекордный оборонный бюджет: какую сумму заложили для Украины
16 декабря 2022, 14:41Читати новину українською
Источник:Reuters
В Сенате США был утвержден рекордный оборонный бюджет. В нем заложили даже большую сумму, чем предлагал Джо Байден.
Новый оборонный бюджет на 2023 год был утвержден 16 декабря. Еще 7 декабря Сенат США поддержал проект оборонного бюджета.
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Какую сумму Сенат США утвердил для Украины
Сенат Конгресса США утвердил оборонный бюджет Соединенных Штатов на следующий год с рекордными 858 миллиардами долларов,
– говорится в сообщении.
В нем для Украины предусмотрено 800 миллионов долларов на помощь в войне против России.
Американский оборонный бюджет на 2023 год предусматривает:
- увеличение зарплаты для военных в США;
- финансирование закупки оружия;
- поддержку для Тайваня, которому грозит Китай.
Что известно об оборонном бюджете США
- Оборонный бюджет США предусматривает выделение 6 миллиардов для последующего сдерживания России в Европе. Эти деньги будут выделены в рамках программы Европейской инициативы сдерживания, которую ввели после оккупации Крыма Кремлем в 2014 году.
- Также Штаты продолжат запрет на военное сотрудничество с Москвой на 5 лет, а еще будут способствовать исключению России из международных организаций, в частности G20.
- Стоит отметить, что на 45 миллиардов долларов больше Сенат США выделит для обороны, учитывая последствия глобальной инфляции. Кроме того, Конгресс стремился предоставить дополнительную помощь, чтобы обеспечить безопасность Киева.