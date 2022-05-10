В США в ближайшее время утвердят обновленный пакет помощи Украине на 39,8 миллиарда, – Арахамия

Палата представителей США планирует в ближайшее время утвердить обновленный пакет помощи Украине на 39,8 миллиарда долларов.

Об этом Давиду Арахамии сообщили союзники из США. По его словам, наши союзки с США не сомневаются в победе Украины в войне с Россией и готовы предоставлять все необходимое.

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Арахамия убежден, что такой уровень поддержки "очень быстро изменит ситуацию на поле боя".

По моей информации от союзников из США, Палата представителей намерена в ближайшее время утвердить обновленный пакет помощи Украине на 39,8 миллиарда долларов,

– написал он.

Глава фракции "Слуга Народа" также добавил, что Украина получит передовое оборудование и оружие. А это, в свою очередь, поможет улучшить ситуацию на фронте.

Спасибо правительству и народу США за поддержку. Сегодня мы совместно боремся за ценности свободного мира и обязательно одержим победу,

– заявил Арахамия.