В США Зеленского отметили наградой за защиту демократии за границей

В США президента Украины Владимира Зеленского наградили премией Profile in Courage Award за защиту демократии за рубежом.

Зеленского отметили наградой за защиту демократии

Премию объявлял Фонд библиотеки бывшего президента США Джона Фицджеральда Кеннеди. В этом году было объявлено сразу 5 лауреатов.

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Владимир Зеленский мужественно отстаивал демократические идеалы и политическую независимость с начала вторжения России в Украину,

– отметили в Фонде.

Зеленский сосредоточил глаза мира на угрозе демократии

Американцы добавили, что с первого момента вторжения Зеленский и его семья стали целями для убийства российских войск. Зеленский мужественно отстаивал демократические идеалы и политическую независимость.

С откровенностью и ясностью он сосредоточил глаза мира на экзистенциальной угрозе, стоящей перед Украиной, и на необходимости крепкого, бескомпромиссного международного взаимодействия и сотрудничества для защиты всех демократических обществ,

– говорится в описании профиля главы государства.

Ранее лауреатами премии Profile in Courage Award, в частности, становились экс-президенты США Барак Обама и Джордж Буш-старший, а также бывший сенатор США и друг Украины Джон Маккейн.

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