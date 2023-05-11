В Польше мужчина и женщина из Украины избивали и насиловали 3-летнего мальчика: жуткие детали

В польской Стальной Воле мужчина и женщина из Украины издевались над ребенком. О зверствах стало известно еще в октябре 2022 года. В настоящее время 3-летний мальчик до сих пор находится в тяжелом состоянии.

У маленького Даниила диагностировали поражение головного мозга. Впереди – длительная реабилитация, но, вероятно, проблемы со здоровьем останутся у мальчика на всю жизнь.

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Мальчик пережил жуткие издевательства со стороны матери и отчима. В настоящее время они находятся под стражей.

Неврологическая реабилитация не помогла

Мальчика в больницу привез отчим. Тогда у ребенка на голове заметили обширную гематому. Кроме того, на теле Даниила обнаружили многочисленные следы от побоев, ожогов от сигарет и повреждения, которые свидетельствовали о том, что мальчика неоднократно насиловали.

Интенсивная неврологическая терапия продолжается по сей день. В то же время состояние малыша пока не улучшается.

Удалось установить, что мама и отчим пострадавшего недолго находились на наблюдении у психиатра.

Семья жила в съемном доме. Соседи отмечают, что оттуда никогда не доносились детские крики. Единственное, на что обратили внимание: мальчик никогда не гулял на улице. Также известно, что на момент задержания горе-мать и горе-отчим были трезвыми.