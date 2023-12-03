Киш Бабай из Татарстана: в Старобельске запретили праздновать Святого Николая

Оккупационная "власть" во временно оккупированном Старобельске Луганской области запретила праздновать День Святого Николая. Вместо него к детям в сады и школы должен прийти Киш Бабай из Татарстана.

Глава Луганской ОВА Артем Лысогор пояснил, что один такой уже выступил 2 декабря на выставке народного хозяйства. Туда оккупанты принудительно свезли украинских детей.

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Что известно о выдумках оккупантов в Старобельске

В Старобельске оккупанты отменили празднование Дня Святого Николая по всем учебным заведениям. Мол, это сугубо украинский праздник, поэтому подарки малышам готовить не следует,

– заявил глава области.

Вместо Святого Николая детей с праздником поздравляет так называемый Киш Бабай из Татарстана, которому предоставили так называемое шефство над некоторыми оккупированными общинами Луганщины.

Артем Лысогор сообщил, что один Киш Бабай уже выступил 2 декабря на так называемой "выставке народного хозяйства", куда на днях принудительно увезли детей из Луганской области.

Как советская власть пыталась уничтожить Святого Николая

Святой Николай был реальным человеком, жившим в 3 веке. Николай был христианским священником, который, по рассказам, исцелял больных, спасал от наказания невинных, освобождал пленных, способствовал благополучию, кормил голодных, помогал и защищал при своей жизни. Именно он, будучи богатым человеком, заботился о бедных. Оттуда, вероятно, и происходит традиция дарить подарки.

В свою очередь советские власти пытались любыми методами уничтожить Святого Николая, ведь проводили жестокую антирелигиозную кампанию, которая состоялась одновременно с искусственно запланированными голодоморами и репрессиями.

Тогда на смену Святому Николаю пришел Дед Мороз – вымышленный персонаж, не олицетворявший добро. Подробнее об этом – читайте по ссылке.