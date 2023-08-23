В День Флага Украины государство-агрессор продолжило обстреливать населенные пункты нашей страны. На Киев летели крылатые ракеты – возможно, это были фальш-цели. Тревога длилась более часа – с 16:53 до 18:06.

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Что известно об опасности

Сергей Попко, начальник Киевской городской военной администрации, предупредил киевлян.

Движение крылатых ракет с юга в северном направлении. Вероятно, "Калибры". Находитесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги!

– написал он.

Ранее в городе была объявлена воздушная тревога.

В Воздушных силах Украины писали о ракетной опасности и возможных пусках "Калибров".

Что происходило в городе

На 18:02 карта тревог выглядела так.

Воздушная тревога вечером 23 августа / Скриншот 24 Канала

В этом материале мы собрали все, что известно о тревогах на эту минуту. Находитесь в укрытиях, ведь это может спасти жизнь.

В 18:06 в Киеве объявили об отбое воздушной тревоги . Впрочем, нужно быть готовыми снова спуститься в укрытие в случае объявления новой тревоги.