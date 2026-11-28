В странах Балтии прозвучали заявления в День памяти жертв голодоморов, устроенных советской властью. Дипломаты подчеркнули, что Россия вновь прибегает к террору и пытается сломить украинское сопротивление.

Министры иностранных дел Литвы, Латвии и Эстонии почтили память украинцев, погибших во время голодоморов, устроенных советской властью.

России не удастся сломить украинский дух

В министерстве иностранных дел Литвы подчеркнули, что советская власть хотела наказать украинцев за их сопротивление и решимость сохранить свою идентичность. Сейчас Россия применяет схожие методы, но они не принесут никакого результата.

В свою очередь, в МИД Латвии напомнили, что Россия вновь ведет войну против Украины. Там также используют продовольствие в качестве оружия. И агрессор снова пытается стереть национальную идентичность Украины.

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна вспомнил о своей недавней поездке в Киев. Он подчеркнул, что 90 лет назад советский режим обрушил на украинцев голод. Сегодня же из-за действий России украинские семьи сталкиваются с проблемами, пытаясь накормить своих родных и обеспечить тепло в своих домах.

Москва вновь использует человеческие страдания, чтобы сломить украинское сопротивление,

– сказал Цахкна.

Напомним, в четвертую субботу ноября Украина ежегодно вспоминает миллионы жертв, погибших в результате голодоморов в нашей стране, устроенных советской властью. Сегодня украинцы зажгли огонек в знак вечной памяти и единства поколений.