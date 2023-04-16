Военный переворот в Судане: кто против кого воюет и замешана ли здесь Россия

В Судане, на северо-востоке Африки, уже второй день идет попытка военного переворота. К сожалению, для этой страны это уже четвертая попытка переворота за последние 4 года.

В результате попытки военного переворота, которая началась 15 апреля, по оценкам местных медиков, погибли по меньшей мере 56 человек, еще около 600 получили ранения. В настоящее время жесточайшие бои с задействованием авиации продолжаются в столице Судана – Хартуме. Журналист 24 Канала Алексей Печий проанализировал ситуацию в Судане, в частности, причастна ли к перевороту Россия.

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Что известно о перевороте в Судане

15 апреля в Судане начались жестокие бои после месяцев напряженности между военизированной группой, называемой Силами быстрого реагирования, и армией страны. Бои в конце концов переросли в откровенное насилие.

Накануне в столице Судана Хартуме и ряде других городов вспыхнули бои. Из столицы Судана поступали сообщения о перестрелках в районах Эркевит, окрестностях Генштаба и рядом с резиденцией лидера Суверенного совета страны генерала Абдель Фаттаха аль-Бурхана.

Отмечается, что обе стороны используют тяжелое вооружение, поэтому над столицей поднимается густой дым. В частности, стычки отмечаются и в других городах, например, в Умдурмане, Бахре и Мараве.

Обе стороны прибегли к применению орудий и бронетехники, которые развернули прямо на улицах. Позже одна из сторон принялась применять авиацию для нанесения ударов по аэропорту столицы, в результате чего был поврежден и самолет украинской авиакомпании.

Всю ночь по стране были слышны взрывы и перестрелки, стихло все лишь во время воскресной утренней молитвы, но впоследствии бои снова возобновились. По данным Центрального комитета суданских врачей, в столкновениях погибли по меньшей мере 56 человек и почти 600 получили ранения.

Утром 16 апреля командир сил быстрого реагирования Судана Мохамед Хамдан Дагало утверждал, что захватил большинство официальных сооружений Хартума после столкновений между его вооруженной группировкой и военными страны. Он заверил, что его силы якобы теперь контролируют более 90% стратегических объектов в Хартуме.

Это может указывать на то, что армия Судана терпит поражение. Однако военный лидер страны генерал Абдель Фаттах аль-Бурхан отрицал заявления Хадмана и заявил, что военные сохранили контроль над правительственными объектами.

Что стало причиной столкновения в Судане

Но что же стало причиной столкновения? CNN сообщает, что в субботу по всему Хартуму, включая президентский дворец и штаб армии столицы, произошли вооруженные столкновения.

Армия Судана обвинила Силы быстрого реагирования в "предательском заговоре" против страны и потребовала их роспуска. В заявлении суданской армии говорится, что не будет никаких переговоров с Хадманом.

В армии Судана назвали командующего Силами реагирования "беглым преступником", а сами силы призывали просто перейти под контроль и командование армии. Теперь все же стало понятно, кто именно использует авиацию для ударов по городам и, в частности, столице.

Как сообщило CNN, главное командование армии Судана обнародовало заявление, в котором призвало гражданских лиц оставаться дома, поскольку военные самолеты будут проводить зачистки в поисках Сил быстрого реагирования.

ВВС Судана проведут полную зачистку присутствия ополченцев быстрого реагирования. Воздушные силы призывают всех граждан оставаться дома и не выходить на улицу,

– говорится в сообщении.

Комитет госбезопасности Хартума объявил в столице государственный выходной день с целью сохранения жизни граждан и их имущества.

Как мир реагирует на переворот

Уже прозвучали многочисленные международные призывы к спокойствию, и США, и ООН призвали к прекращению боевых действий. Африканский союз призвал "политические и военные стороны найти справедливое политическое разрешение кризиса".

Генсек ООН Антониу Гутерриш осуждает начало боевых действий в Судане армией и силами быстрого реагирования. Он заявил, что на стороне гражданского населения, которое ищет путь к демократии.

Примечательно, что Саудовская Аравия, ОАЭ и США только сегодня вышли с призывами немедленно прекратить огонь. Но именно Эр-Рияд и Абу-Даби, похоже, вчера выжидали, пытаясь понять, будет ли очевиден победитель в этой битве.

Сейчас, судя по всему, они поняли, что нет, и пытаются остановить конфликт, пока ситуация не вышла из-под контроля. Ведь обе страны региона не поддерживают ни одну из сторон и имеют хорошие связи, как с армией, так и с силами быстрого реагирования.

Почему две военные структуры Судана воюют между собой

Но для генералов Абдель-Фаттаха аль-Бурхана и Мухаммеда Хамдана Дакло, выясняющих между собой отношения, ставки высоки: дальнейшая роль во власти и политической системе, доступ к ресурсам и потокам, сохранение своего статуса и авторитета.

И у обоих риторика к жестокости – Хамдан заявил, что они будут продолжать борьбу, пока не захватят военные базы и не подчинят себе армию. А у Аль-Бурхана официально распустили Силы быстрого реагирования, признав их мятежниками, которых нужно подавить.

Успех обеих сторон переменный – если вчера к вечеру Силы быстрого реагирования отчитывались о захвате баз армии, то сегодня утром уже Вооруженные силы Судана объявили, что им удалось взять под контроль штабы Сил быстрого реагирования.

Теперь попытаемся разобраться, почему вообще две военные структуры Судана сражаются между собой? И почему вообще Суданом руководят сугубо военные? А где политики?

На самом деле, за последние 4 года это уже четвертое столкновение сил, но сегодняшнее значительно отличается от предыдущих. Отправной точкой можно выделить 11 апреля 2019 года. Тогда военные во главе с министром обороны свергли президента страны Омара аль-Башира. Де-факто главой государства себя провозгласил один из лидеров мятежа.

Уже 12 апреля того же года он потеснил другую группировку военных во главе с генералами Абдель-Фаттахом аль-Бурханом и Мухаммедом Хамданом Дакло, которые сегодня между собой и воюют.

И тут как раз скрывается интересная деталь – на Западе поняли, что в Судане власть захватили военные, а значит, рано или поздно это все разразится вновь. Поэтому, тогда Запад порекомендовал создать в Судане Суверенный совет, некий орган правления, в который входят военные и гражданские.

По сути, Запад добился того, чтобы военные даже допустили к власти оппозицию. Главой этого Суверенного совета стал генерал Аль-Бурхан, его заместителем стал генерал Хамдан. И сегодня они воюют друг против друга.

В октябре 2021 года военные, не сумев договориться о параметрах "демократического транзита власти в Судане", захватили власть и отстранили от власти гражданских. И вот теперь, когда во власти нет гражданских, военные начали выяснять отношения между собой.

Причастность России к перевороту в Судане

Однако все не так просто. И действительно, в этом процессе замешана еще и Россия. Во-первых, нужно выяснить, кто такие Силы быстрого реагирования Судана? В сущности, их создавали для борьбы с повстанцами в 2013 году.

С тех пор генерал Хамдан создал мощную военную группировку, которая участвовала в конфликтах в Йемене и Ливии и контролирует некоторые золотые рудники Судана. Это мощная военизированная группировка, фактически не подчиняющаяся армии и действующая автономно.

Не будем закапываться в специфику этой группировки, а лучше обратим внимание на их связи с Россией. В Судане интересы Хамдана связаны с добычей золота и строительством. Тем же самым в регионе занимаются и боевики ЧВК "Вагнера". Более того, Хамдан даже официально отвечает во власти Судана за региональную политику и развивает связи с Россией.

И здесь интересен случай касательно того, как именно сейчас Россия использует его. Дело в том, что сразу после свержения президента Судана в 2019 году военные власти подписали с Москвой соглашение о передаче России в аренду на 25 лет военно-морской базы в Порт-Судане на Красном море. Затем это соглашение было приостановлено. Но в 2022 году к нему вернулись.

Тогда же Хамдан ездил в Москву, где встречался с главой МИД России Сергеем Лавровым и секретарем Совбеза РФ Николаем Патрушевым. Тогда Судан и Россия договорились о возобновлении всех связей. Это в тот период, когда Россия уже вторглась в Украину.

Итак, уже в марте этого года после того, как Лавров ездил в турне по Африке, над которым мы смеялись, военный режим Судана одобрил строительство российской базы ВМФ. На ней разместятся около 300 военных и четыре корабля. В обмен Москва будет снабжать Хартум оружием и военной техникой.