В Сухопутных войсках показали пролет Су-25 в Донецкой области: захватывающее видео

Украинские защитники и защитницы ежедневно выполняют успешные боевые задания. Речь и о воздушных силах.

Показали пролет Су-25 в Донецкой области

Ведомства ежедневно радуют украинцев потрясающими видео. Так, одно из таких сегодня опубликовала советница командующего Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины Алена Шевцова.

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На видео она показала сверхнизкий проход украинских штурмовиков Су-25 над автодорогой на Востоке страны, Донбассе.

В небе Донбасса украинские штурмовички возвращаются с боевого задания,

– пишет она и советует смотреть со звуком.

Так, советница командующего Сухопутными войсками ВС Украины стоит с флагом между полосами движения – и в нескольких метрах над ней проносится пара Су-25 Воздушных сил ВСУ.

Как это выглядело смотрите в видео: