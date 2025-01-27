В Сумах раздалась серия взрывов

Оккупанты продолжают террор украинских городов и сел. Поздно вечером 27 января в Сумах раздались взрывы.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильне.

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Взрывы в Сумах

Россия вечером 27 января в очередной раз запустила на Украину "Шахеды". Так, угроза атаки ударных БПЛА была и для Сумской области.

В Воздушных силах в 22:06 сообщили о БПЛА в регионе, движущихся в западном направлении.

Меньше, чем через час стало известно, что в Сумах громко. Об этом журналисты сообщили в 23:34.

В Сумах был слышен взрыв,

– написали они.

Буквально через 3 минуты в городе прогремели повторные взрывы. Уже в 23:35 прогремел еще один взрыв в Сумах.

24 Канал призывает находиться в безопасных местах до отбоя воздушной тревоги, не пренебрегайте собственной безопасностью.

Добавим, что взрывы в этот вечер прозвучали также и в Харькове. Так, в регионе было громко около 11 часов вечера. Добавим, что Шахеды атакуют также и Киевскую область. Так, в воздушном пространстве региона было зафиксировано БПЛА. Известно, что силы противовоздушной обороны работают по целям.