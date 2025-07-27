В Сумах частично нет света: россияне снова били по критической инфраструктуре
- 27 июля в Сумах частично пропал свет из-за российской дроновой атаки по критической инфраструктуре.
- Энергетики уже работают.
Днем 27 июля стало известно, что в Сумах есть проблемы с электроэнергией. Это следствие российской дроновой атаки.
Детали сообщает 24 Канал со ссылкой на главу Сумской ОВА Олега Григорова.
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Какие последствия удара по Сумам 27 июля?
Это не первая атака по городу. Днем россияне обстреливали Сумы.
Враг снова атаковал объекты критической инфраструктуры Сумщины. В результате атаки беспилотниками часть Сумской общины осталась без света. Энергетики уже работают над восстановлением электроснабжения. Делаем все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть свет в дома людей,
– написал Григоров.
Последние обстрелы Сум
Около 11:30 27 июля ударный дрон оккупантов попал в Ковпаковский район города, в спальный район. В результате удара есть повреждения в жилых и нежилых зданиях, выбито около 50 окон. Люди не пострадали.
А 26 июля было трое раненых. Тогда тоже нанесли удар по гражданской инфраструктуре.
В тот же день враг атаковал два села Путивльской общины ударным дроном. Уничтожено нежилое здание, взрывная волна повредила жилые дома и дом культуры.