Во время индивидуальных занятий развращал 7-леток: в Сумах разоблачили местного художника

В Сумах 58-летний местный художник проводил индивидуальные занятия у детей. Однако, кроме предоставления образовательной услуги, он также развращал несовершеннолетних.

Как установило следствие, мужчина на занятиях пользовался тем, что дети не могли правильно понимать характер и значение его действий. Более того, они не могли и оказывать полноценное активное сопротивление.

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Детям было всего 7 лет

Как отметили в Сумской областной прокуратуре, художник во время проведения индивидуальных занятий по рисованию развращал девочек и совершал в их отношении сексуальное насилие.

В настоящее время правоохранители установили двух потерпевших от действий подозреваемого. Однако были ли другие потерпевшие, сколько их могло быть и как долго мужчина мог заниматься развращением детей еще должно установить следствие.

Что касается установленных детей, то обеим девочкам на момент совершения преступления было всего по 7 лет.

Может загреметь за решетку на длительный срок

По данным прокуратуры, ведется досудебное расследование следователями Сумского районного управления полиции. Также следует отметить, что при процессуальном руководстве ювенальных прокуроров Окружной прокуратуры города Сумы 58-летнему подозреваемому уже сообщили о подозрении. Случилось это в среду, 14 июня.

Как поделились в прокуратуре, своими поступками сумчанин нарушил две статьи Уголовного кодекса Украины. Речь идет о:

части 3 статьи 153 "Сексуальное насилие",

части 2 статьи 156 "Развращение несовершеннолетних".

Отметим, что нарушение первой статьи карается лишением свободы сроком от 5 до 7 лет, а второй – лишением свободы сроком от 5 до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до 3 лет или без такого.

Пока же решается вопрос об избрании сумскому художнику меры пресечения в виде содержания под стражей.

Последние случаи развращения детей и несовершеннолетних