В Сумах прогремел взрыв во время угрозы ударных дронов

В ночь на 27 июля в Сумах прогремел взрыв. В области ранее объявили воздушную тревогу.

О взрыве сообщили СМИ. Воздушные силы отметили, что угроза ударных беспилотников существует в нескольких областях.

Смотрите также В Беларусь заходили "Шахеды" из Черниговской области, там поднимали авиацию

На Сумщине фиксировали движение дронов

В частности, опасность касается Сумской области, Черниговской и Киевской, а также Полтавской области. Все "Шахеды" двигались в западном направлении.

За несколько часов до этого защитники неба поработали на Киевщине. Области и столице угрожали ударные БпЛА. ПВО сбивала их уже на подступах к столице, поэтому взрывы слышали в самом Киеве.



Отметим, что враг почти ежедневно терроризирует Сумы. В городе было неспокойно 25 августа. А на День Независимости российская армия ударила по гражданской инфраструктуре областного центра, под удар попали частные дома. Ранения получили несколько человек.

Обратите внимание! В ночь на 27 августа сразу три "Шахеды" пересекли границу Украины и Беларуси. ВВС поднимали истребитель с "Баранович".