Про вибух повідомили ЗМІ. Повітряні сили зазначили, що загроза ударних безпілотників існує в кількох областях.

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На Сумщині фіксували рух дронів

Зокрема, небезпека стосується Сумської області, Чернігівщини та Київщини, а також Полтавської області. Усі "Шахеди" рухались у західному напрямку.

За кілька годин до цього захисники неба попрацювали на Київщині. Області та столиці загрожували ударні БпЛА. ППО збивала їх вже на підступах до столиці, отож вибухи чули у самому Києві.



Ззаначимо, що ворог майже щодня тероризує Суми. У місті було неспокійно 25 серпня. А на День Незалежності російська армія вдарила по цивільній інфраструктурі обласного центру, під удар потрапили приватні будинки. Поранення дістали кілька людей.

Зверніть увагу! У ніч на 27 серпня одразу три "Шахеди" перетнули кордон України та Білорусі. ВПС піднімали винищувач з "Баранович".