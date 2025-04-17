В Сумах прогремел взрыв: город атаковали "Шахеды"

В Сумах поздно ночью 17 апреля прогремел взрыв. До этого по всей области была объявлена тревога.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильное.

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Что известно о взрыве в Сумах

Тревогу в Сумской области объявили в 00:18 17 апреля. Воздушные силы предупреждали об угрозе атаки вражескими беспилотниками по региону.

Сумская область угроза применения врагом ударных БПЛА!

– написали военные.

В 00:32 Воздушные силы предупредили жителей Сум, что БПЛА летают над городом.

Громкий звук в городе раздался в 01:03. Об этом написали местные корреспонденты.

"В Сумах был слышен звук взрыва", – отметило Суспильное.

Мониторинговые телеграм-каналы отметили, что Сумы находятся под массированной атакой ударных БпЛА. Там призвали граждан не находиться у внешних стен, ведь продолжается работа сил ПВО.

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