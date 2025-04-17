Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.
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Що відомо про вибух у Сумах
Тривогу у Сумській області оголосили о 00:18 17 квітня. Повітряні сили попереджали про загрозу атаки ворожими безпілотниками по регіону.
Сумська область загроза застосування ворогом ударних БпЛА!
– написали військові.
О 00:32 Повітряні сили попередили жителів Сум, що БпЛА літають над містом.
Гучний звук у місті пролунав о 01:03. Про це написали місцеві кореспонденти.
"У Сумах було чути звук вибуху", – зазначило Суспільне.
Моніторингові телеграм-канали зазначили, що Суми перебувають під масованою атакою ударних БпЛА. Там закликали громадян не перебувати у зовнішніх стін, адже триває робота сил ППО.
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