В Сумах прогремел взрыв: город под атакой БпЛА
- Днем 20 июля Россия атаковала Сумы ударным беспилотником, взрыв в городе прогремел около 13:54.
- Воздушную тревогу объявили накануне в 13:46, а о движении вражеской цели Воздушные силы ВСУ предупредили в 13:49.
В воскресенье, 20 июля, Россия продолжает атаковать Украину беспилотниками. В частности, около 13:54 взрыв прогремел в Сумах.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильне. Воздушную тревогу в области объявили в 13:46.
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Что известно о взрыве в Сумах?
Об движении БпЛА курсом на город предупреждали в Воздушных силах ВСУ в 13:49. Местные СМИ уточняют уточняют – над Сумами летал ударный дрон.
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Напомним, утром 20 июля, около 09:45, российский беспилотник также атаковал Чугуев Харьковской области. На месте вражеского удара работает городская комиссия по вопросам поврежденного имущества, а также профильные службы.
Повреждено административное здание и более десятка частных домов. К счастью, обошлось без жертв.