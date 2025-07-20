В Сумах прогремел взрыв: город под атакой БпЛА

В воскресенье, 20 июля, Россия продолжает атаковать Украину беспилотниками. В частности, около 13:54 взрыв прогремел в Сумах.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильне. Воздушную тревогу в области объявили в 13:46.

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Что известно о взрыве в Сумах?

Об движении БпЛА курсом на город предупреждали в Воздушных силах ВСУ в 13:49. Местные СМИ уточняют уточняют – над Сумами летал ударный дрон.

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Напомним, утром 20 июля, около 09:45, российский беспилотник также атаковал Чугуев Харьковской области. На месте вражеского удара работает городская комиссия по вопросам поврежденного имущества, а также профильные службы.

Повреждено административное здание и более десятка частных домов. К счастью, обошлось без жертв.