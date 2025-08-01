В Сумах днем 1 августа прогремел взрыв. По всей области объявили тревогу из-за угрозы вражеских беспилотников.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильное.

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Что известно о взрыве в Сумах?

Воздушную тревогу в Сумской области объявили в 13:10. Уже через минуту в самих Сумах услышали взрыв, о чем написали местные корреспонденты.

"В Сумах был слышен взрыв", – написало Суспильное.

В Воздушных силах сообщили, что для Сумской области есть угроза ударных БПЛА. По состоянию на 13:21 тревога в регионе все еще продолжается. О последствиях взрыва в Сумах пока местные власти ничего не писали.

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К слову, 30 июля Россия атаковала Сумы дронами, обстреляв здание Сумской ОГА и критическую инфраструктуру города. В результате вражеской атаки в городе были ранены два человека.