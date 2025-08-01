Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.

До теми У Черкасах пролунав вибух: на місто летіли ворожі дрони

Що відомо про вибух у Сумах?

Повітряну тривогу у Сумській області оголосили о 13:10. Уже через хвилину в самих Сумах почули вибух, про що написали місцеві кореспонденти.

"У Сумах було чутно вибух", – написало Суспільне.

У Повітряних силах повідомили, що для Сумської області є загроза ударних БпЛА. Станом на 13:21 тривога у регіоні все ще триває. Про наслідки вибуху у Сумах наразі місцева влада нічого не писала.

Зверніть увагу! Оперативно про тривоги й ракетну небезпеку для різних областей України читайте в нашому телеграмі.

До слова, 30 липня Росія атакувала Суми дронами, обстрілявши будівлю Сумської ОДА та критичну інфраструктуру міста. Внаслідок ворожої атаки в місті було поранено дві людини.