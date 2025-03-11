В Сумах прогремел взрыв: враг атакует "Шахедами"

Российские войска не прекращают террор украинских городов. Так, поздно вечером 11 марта в Сумах прогремел взрыв.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильне.

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Взрыв в Сумах

Кстати, оперативно о тревогах, ракетную опасность, угрозу ударных БпЛА для всех областей, взрывы, а также последствия российских атак читайте в нашем телеграмме.

В половине 12 часов ночи в Сумах было громко. Известно, что в городе был слышен взрыв.

Отметим, что в регионе на тот момент была объявлена воздушная тревога в связи с угрозой атаки "Шахедов".

Так, в Воздушных силах около 23 часов предупредили жителей Сум об угрозе применения врагом ударных БПЛА.

Вскоре исполняющий обязанности городского головы Артем Кобзарь прокомментировал взрывы в Сумах. Он сообщил, что есть попадание "Шахеда". Так, БпЛА попал в складское помещение, есть возгорание.

На месте работают все службы. Сейчас информации о раненых или погибших нет.

Артем Кобзарь добавил, что есть угроза повторного удара беспилотниками.

24 Канал призывает находиться в безопасных местах до отбоя воздушной тревоги, не пренебрегайте собственной безопасностью.

Напомним, что российские оккупанты также массированно атаковали дронами Днепр. Там горит объект инфраструктуры и известно о повреждении частных домов.