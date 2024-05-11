В Сумах прогремел взрыв: в ОВА рассказали детали
Российские оккупанты продолжают террор украинских городов. Так, 11 мая в Сумах раздался взрыв.
Об этом сообщили в Суспильному. Детали о взрыве в Сумах читайте в материале 24 Канала.
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В Сумах слышен взрыв
Жители Сум днем в субботу 11 мая слышали звук взрыва в городе. Это произошло в 16:40.Обратите внимание! Оперативно о тревогах, ракетной опасности для всех областей Украины и взрывах читайте в нашем телеграме.
Взрыв в Сумах,
– написали в Суспильном.
Заметим, что воздушную тревогу в Сумской области объявили в 16:05.
В Воздушных силах ВСУ перед этим предупреждали об угрозе применения вражеской авиации.
Активность вражеской тактической авиации на Востоке и Юге! Есть угроза применения авиационных средств поражения для прифронтовых областей!
– говорится в сообщении.
Что сообщили в ОВА
В Сумской ОВА отметили, что сегодня, 11 мая, враг нанес ракетный удар по инфраструктуре пригорода областного центра.
На месте работают все необходимые службы. Последствия вражеской атаки уточняются. Предварительно, без жертв,
– рассказали в администрации.
Там в очередной раз подчеркнули не игнорировать сигналы воздушной тревоги, находиться в укрытиях.
Имеют ли оккупанты ресурсы для наступления на Сумщину: коротко
- Военный эксперт Владислав Селезнев сообщил 24 Каналу, что в ближайшее время оккупанты, вероятно, усилят обстрелы Сумщины и активно будут действовать вражеские диверсанты.
- По его мнению, в ближайшей перспективе наше приграничье на Сумщине ждут масштабные минометные и артиллерийские обстрелы со стороны российских оккупантов. Также противник будет применять управляемые авиационные бомбы. "Но говорить о каком-то масштабном продвижении на этих территориях, видимо, не стоит", – заявил Селезнев.
- По его словам, у россиян точно нет ресурсов для масштабного вторжения и тем более оккупации Сум. И вряд ли они найдутся у противника в обозримой перспективе.