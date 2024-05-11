В Сумах прогремел взрыв: в ОВА рассказали детали

Российские оккупанты продолжают террор украинских городов. Так, 11 мая в Сумах раздался взрыв.

Об этом сообщили в Суспильному. Детали о взрыве в Сумах читайте в материале 24 Канала.

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В Сумах слышен взрыв

Жители Сум днем в субботу 11 мая слышали звук взрыва в городе. Это произошло в 16:40.

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Взрыв в Сумах,

– написали в Суспильном.

Заметим, что воздушную тревогу в Сумской области объявили в 16:05.

В Воздушных силах ВСУ перед этим предупреждали об угрозе применения вражеской авиации.

Активность вражеской тактической авиации на Востоке и Юге! Есть угроза применения авиационных средств поражения для прифронтовых областей!

– говорится в сообщении.

Что сообщили в ОВА

В Сумской ОВА отметили, что сегодня, 11 мая, враг нанес ракетный удар по инфраструктуре пригорода областного центра.

На месте работают все необходимые службы. Последствия вражеской атаки уточняются. Предварительно, без жертв,

– рассказали в администрации.

Там в очередной раз подчеркнули не игнорировать сигналы воздушной тревоги, находиться в укрытиях.

Имеют ли оккупанты ресурсы для наступления на Сумщину: коротко