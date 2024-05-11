В Сумах прогремел взрыв: в ОВА рассказали детали

11 мая 2024, 16:55
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Российские оккупанты продолжают террор украинских городов. Так, 11 мая в Сумах раздался взрыв.

Об этом сообщили в Суспильному. Детали о взрыве в Сумах читайте в материале 24 Канала.

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В Сумах слышен взрыв

Жители Сум днем в субботу 11 мая слышали звук взрыва в городе. Это произошло в 16:40.

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Взрыв в Сумах,
написали в Суспильном.

Заметим, что воздушную тревогу в Сумской области объявили в 16:05.

В Воздушных силах ВСУ перед этим предупреждали об угрозе применения вражеской авиации.

Активность вражеской тактической авиации на Востоке и Юге! Есть угроза применения авиационных средств поражения для прифронтовых областей!
говорится в сообщении.

Что сообщили в ОВА

В Сумской ОВА отметили, что сегодня, 11 мая, враг нанес ракетный удар по инфраструктуре пригорода областного центра.

На месте работают все необходимые службы. Последствия вражеской атаки уточняются. Предварительно, без жертв,
рассказали в администрации.

Там в очередной раз подчеркнули не игнорировать сигналы воздушной тревоги, находиться в укрытиях.

Имеют ли оккупанты ресурсы для наступления на Сумщину: коротко

  • Военный эксперт Владислав Селезнев сообщил 24 Каналу, что в ближайшее время оккупанты, вероятно, усилят обстрелы Сумщины и активно будут действовать вражеские диверсанты.
  • По его мнению, в ближайшей перспективе наше приграничье на Сумщине ждут масштабные минометные и артиллерийские обстрелы со стороны российских оккупантов. Также противник будет применять управляемые авиационные бомбы. "Но говорить о каком-то масштабном продвижении на этих территориях, видимо, не стоит", – заявил Селезнев.
  • По его словам, у россиян точно нет ресурсов для масштабного вторжения и тем более оккупации Сум. И вряд ли они найдутся у противника в обозримой перспективе.

Автор: Ірина Марціяш