В Сумах прогремел взрыв

Поздним вечером 10 августа в Сумах был слышен взрыв. Ранее военные предупреждали о пусках КАБов в Сумской области.

Около 22:34 в Сумах раздался взрыв. Перед этим воздушные силы неоднократно заявляли о пусках вражеских авиабомб.

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Противник бьет по Сумщине КАБАми

В течение дня враг атаковал Сумщину КАБами. По меньшей мере, четыре раза появлялись сообщения о пусках управляемых авиабомб.

Последняя такая предосторожность была объявлена ​​в 22:17.

Следует заметить, что в Сумской ОВА ранее рассказывали об использовании врагом новых авиабомб. Они имеют больший радиус действия и большую скорость, чем обычные КАБы. В частности, за прошедшие сутки россияне применили новые снаряды не менее 11 раз.