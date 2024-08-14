В Сумах прогремел взрыв: враг атакует ракетами

Враг в очередной раз атакует гражданское население Украины. Так, в Сумах слышали взрыв.

Незадолго до этого Воздушные силы предупреждали о ракетной опасности. 24 Канал призывает находиться в укрытиях до окончания воздушной тревоги, ведь это может уберечь жизнь и облегчить работу нашим защитникам неба.

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В Сумах слышали взрыв

В 20.23 на территории Сумской области раздался сигнал воздушной тревоги. Уже через несколько минут в воздушных силах сообщили о ракетной опасности для Сумской и Черниговской областей.

Внимание! Скоростная цель на сумскую область,

– написали там.

В 20:35 появились первые сообщения о том, что там было громко. "В Сумах был слышен взрыв, вероятно, за пределами города", – сообщили корреспонденты Общественного. Позже Воздушные силы обнародовали информацию о еще одной скоростной цели.

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Напомним, накануне с утра в Сумах слышали взрыв, тревога в области длилась десять часов. Некоторые местные паблики сообщили, что после этого у части абонентов исчез свет. Враг нанес ракетно-авиационный удар по объектам инфраструктуры города, ранен и поврежден.