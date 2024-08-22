В Сумах прогремел взрыв

Россия продолжает наносить удары по городам, которые никогда не представляли для нее угрозы. На этот раз враг атаковал Сумы.

Вечером 22 августа в Сумах прогремели взрывы. Об этом сообщили корреспонденты Общественного.

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В Сумах было громко

В городе вечером слышали взрывы. пока неизвестно никаких деталей относительно этого. Местные власти никак не комментировали взрывы.

Ранее Воздушные силы информировали о пусках управляемых авиационных бомб по Сумской области.

В регионе продолжается воздушная тревога, поэтому нужно находиться в укрытиях или хотя бы воспользоваться правилом двух стен. Помните, обычная осторожность может сохранить жизнь, поэтому не стоит пренебрегать собственной безопасностью.

В последнее время Россия начала чаще бить по Сумской области. В то же время операция Сил обороны в Курской области продолжается.