Ввечері 22 серпня у Сумах прогриміли вибухи. Про це повідомили кореспонденти Суспільного.

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У Сумах було гучно

У місті ввечері чули вибухи. наразі невідомо жодних деталей щодо цього. Місцева влада ніяк не коментувала вибухи.

Раніше Повітряні сили інформували про пуски керованих авіаційних бомб по Сумщині.

У регіоні триває повітряна тривога, тож потрібно перебувати в укриттях або хоча б скористатись правилом двох стін. Пам'ятайте, звичайна обережність може зберегти життя, тож не варто нехтувати власною безпекою.

Останнім часом Росія почала частіше бити по Сумській області. Водночас операція Сил оборони у Курській області триває.