В Сумах прогремел взрыв

29 августа 2024, 13:13
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Автор: Ирина Марцияш

Российские оккупанты ни дня не прекращают терроризировать украинские города и их мирное население. Так, днем 29 августа в Сумах раздался взрыв.

Об этом сообщили в Суспильном. В тот момент в области была объявлена воздушная тревога.

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Взрыв в Сумах: что известно

13:23, 29 августа

Отбой тревоги в Сумской области.

13:12, 29 августа

Ракетная опасность на Сумщине и Полтавщине, проинформировали в ПС.

13:09, 29 августа

В Сумах было слышно звук взрыва, – сообщило Суспильное.

13:06, 29 августа

В Сумской области была объявлена воздушная тревога.