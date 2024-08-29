В Сумах прогремел взрыв

Российские оккупанты ни дня не прекращают терроризировать украинские города и их мирное население. Так, днем 29 августа в Сумах раздался взрыв.

Об этом сообщили в Суспильном. В тот момент в области была объявлена воздушная тревога.

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Взрыв в Сумах: что известно